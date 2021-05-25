Слуцкий считает, что решение о встрече Путина и Байдена даст шанс на начало диалога

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Решение президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена встретиться в Женеве внушает осторожный оптимизм и может дать шанс на диалог между двумя странами. Такое мнение высказал журналистам во вторник глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Решение о проведении встречи президентов России и США 16 июня в Женеве дает шанс на начало нормального диалога между двумя ведущими ядерными державами на планете", - отметил парламентарий.

По его словам, на повестке дня обсуждение вопросов стратегической стабильности, борьбы с коронавирусной инфекцией и урегулирование региональных конфликтов. "То есть все те сферы, где Москва и Вашингтон могут и должны искать точки соприкосновения для сотрудничества", - подчеркнул Слуцкий.

"Конечно, мы не говорим сейчас о перезагрузке 2.0, но поднимать уровень российско-американских отношений от крайне отрицательных значений необходимо, прежде всего, с точки зрения международной безопасности. Пока есть осторожный оптимизм, а судить об итогах будем по конкретным действиям наших американских партнеров", - добавил депутат.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня, сообщили во вторник одновременно в Кремле и Белом доме. Это станет первой зарубежной поездкой Путина за полтора года (с поездки в Израиль и Палестину в январе 2020 года) и первым российско-американским саммитом со встречи президента РФ с Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года.