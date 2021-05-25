Горбачев назвал готовящуюся встречу Путина и Байдена важным и позитивным событием для мира

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Первый президент СССР Михаил Горбачев считает намеченную на 16 июня в Женеве встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена важным и позитивным событием для двух стран, Европы и мира в целом.

"Это событие важное, позитивное для наших стран, для Европы, где будет происходить эта встреча, и для всего мира. Хорошо, что встречаются в Женеве. Мы к Женеве в 1985 году шли трудно, казалось, перспектив никаких, но встретились. И сейчас самое главное, что президенты встретятся", - сказал Горбачев ТАСС.

"Я неистребимый оптимист, считаю, что надо говорить с самыми трудными, самыми сложными партнерами, идти к доверию", - добавил собеседник агентства.

Как сообщили ранее Кремль и Белый дом, встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. По свидетельству пресс-службы российского лидера, президенты обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США. Поездка в Женеву также станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину.