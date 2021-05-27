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Посол заявил о недопустимости политизации темы авиасообщения между Россией и Австрией

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский считает, что ситуация разрешима только в русле профессионального, конструктивного и взаимовыгодного диалога авиационных властей стран

ВЕНА, 27 мая. /ТАСС/. Политизация темы авиасообщения между РФ и Австрией недопустима. Нормализация авиаперевозок разрешима в диалоге авиационных властей двух стран. Об этом заявил в четверг посол России в Австрии Дмитрий Любинский на фоне заявления МИД Австрии относительно отказа российской стороны выдать разрешение рейсу компании Austrian Airlines совершить полет Вена - Москва 27 мая в обход воздушного пространства Белоруссии.

По словам российского дипломата, из-за коронавирусных ограничений регулярное авиасообщение между РФ и Австрией еще не восстановлено и полеты осуществляются авиакомпаниями двух стран в режиме чартерных рейсов с определенной частотой и по согласованным маршрутам. "Их изменение является исключительной прерогативой авиационных властей, любая политизация здесь недопустима и, более того, была бы опасна с точки зрения обеспечения безопасности авиаперелетов и авиапассажиров", - говорится в заявлении посла в Facebook.

Ситуация разрешима только "в русле профессионального, конструктивного и взаимовыгодного диалога авиационных властей наших стран без какого-либо политического давления", проинформировал Любинский.

Как рассказал посол, в течение четверга он дважды по инициативе австрийских коллег обсуждал по телефону с МИД Австрии ситуацию с отменой рейса Austrian Airlines. Посол объяснил, что именно австрийским авиаперевозчиком в русле рекомендаций саммита ЕС принято решение о необходимости изменения полетного маршрута для выполнения рейсов в Москву минуя воздушное пространство Белоруссии.

"Целиком согласен с коллегами в том, что скорейшая полноценная нормализация режима авиасообщения между Россией и Австрией отвечает обоюдным интересам и нашей общей задаче продвижения двусторонних деловых, гуманитарных и туристических обменов", - резюмировал Любинский.

Отмена рейсов

Как сообщили в четверг ТАСС в Austrian Airlines, компания была вынуждена отменить пассажирский рейс из Вены в Москву, потому что Россия не выдала ей разрешение на его выполнение по альтернативному маршруту, который проходил не через воздушное пространство Белоруссии.

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Наряду со многими другими европейскими авиакомпаниями австрийский авиаперевозчик приостановил полеты над воздушным пространством Белоруссии на основании рекомендации Европейского агентства по авиационной безопасности в связи с решением саммита ЕС на фоне инцидента с экстренной посадкой 23 мая в Минске самолета ирландской компании Ryanair.

В МИД Австрии назвали российское решение не выдавать разрешение непонятным и призвали Москву не создавать искусственных препятствий для авиасообщения между Россией и Европой.

Кроме того, в четверг был отменен полет транспортного самолета Austrian Airlines из Вены в китайский Нанкин из-за отсутствия российского разрешения совершить его по альтернативному маршруту в обход Белоруссии. Авиаперевозчик при этом пока не обладает сведениями, сможет ли он совершить запланированный на пятницу пассажирский рейс из Вены в Москву.

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