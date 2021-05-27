Посол заявил о недопустимости политизации темы авиасообщения между Россией и Австрией

ВЕНА, 27 мая. /ТАСС/. Политизация темы авиасообщения между РФ и Австрией недопустима. Нормализация авиаперевозок разрешима в диалоге авиационных властей двух стран. Об этом заявил в четверг посол России в Австрии Дмитрий Любинский на фоне заявления МИД Австрии относительно отказа российской стороны выдать разрешение рейсу компании Austrian Airlines совершить полет Вена - Москва 27 мая в обход воздушного пространства Белоруссии.
По словам российского дипломата, из-за коронавирусных ограничений регулярное авиасообщение между РФ и Австрией еще не восстановлено и полеты осуществляются авиакомпаниями двух стран в режиме чартерных рейсов с определенной частотой и по согласованным маршрутам. "Их изменение является исключительной прерогативой авиационных властей, любая политизация здесь недопустима и, более того, была бы опасна с точки зрения обеспечения безопасности авиаперелетов и авиапассажиров", - говорится в заявлении посла в Facebook.
Ситуация разрешима только "в русле профессионального, конструктивного и взаимовыгодного диалога авиационных властей наших стран без какого-либо политического давления", проинформировал Любинский.
Как рассказал посол, в течение четверга он дважды по инициативе австрийских коллег обсуждал по телефону с МИД Австрии ситуацию с отменой рейса Austrian Airlines. Посол объяснил, что именно австрийским авиаперевозчиком в русле рекомендаций саммита ЕС принято решение о необходимости изменения полетного маршрута для выполнения рейсов в Москву минуя воздушное пространство Белоруссии.
"Целиком согласен с коллегами в том, что скорейшая полноценная нормализация режима авиасообщения между Россией и Австрией отвечает обоюдным интересам и нашей общей задаче продвижения двусторонних деловых, гуманитарных и туристических обменов", - резюмировал Любинский.
Отмена рейсов
Как сообщили в четверг ТАСС в Austrian Airlines, компания была вынуждена отменить пассажирский рейс из Вены в Москву, потому что Россия не выдала ей разрешение на его выполнение по альтернативному маршруту, который проходил не через воздушное пространство Белоруссии.
Наряду со многими другими европейскими авиакомпаниями австрийский авиаперевозчик приостановил полеты над воздушным пространством Белоруссии на основании рекомендации Европейского агентства по авиационной безопасности в связи с решением саммита ЕС на фоне инцидента с экстренной посадкой 23 мая в Минске самолета ирландской компании Ryanair.
В МИД Австрии назвали российское решение не выдавать разрешение непонятным и призвали Москву не создавать искусственных препятствий для авиасообщения между Россией и Европой.
Кроме того, в четверг был отменен полет транспортного самолета Austrian Airlines из Вены в китайский Нанкин из-за отсутствия российского разрешения совершить его по альтернативному маршруту в обход Белоруссии. Авиаперевозчик при этом пока не обладает сведениями, сможет ли он совершить запланированный на пятницу пассажирский рейс из Вены в Москву.