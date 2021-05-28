В МИД России считают освобождение гражданского руководства Мали шагом к деэскалации

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Москва рассматривает освобождение незаконно удерживавшихся гражданских руководителей Мали как шаг в правильном направлении, который несколько снижает напряженность в стране. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"Отмечаем, что 27 мая незаконно удерживавшиеся гражданские руководители Мали были освобождены. Рассматриваем это в качестве шага в правильном направлении, который в определенной степени снижает накал напряженности в стране и может быть расценен как пролог к возобновлению нынешними малийскими властями сотрудничества с Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС), Афросоюзом, международными партнерами по возвращению Мали к гражданской форме правления", - говорится в документе.

Россия выступает за организацию конструктивного диалога между всеми политическими силами страны, подчеркнули в МИД. "Призываем все стороны к сдержанности и мирному урегулированию разногласий. Полагаем безальтернативным скорейший возврат к решению задач переходного периода в Мали с выходом в итоге на проведение в установленные сроки всеобщих демократических выборов при содействии ЭКОВАС и Афросоюза", - резюмировали на Смоленской площади.

24 мая малийский новостной портал Studio Tamani сообщил, что временный президент Мали Ба Ндао и глава переходного правительства страны Моктар Уан были доставлены группой военных на армейскую базу Кати вблизи столицы страны, города Бамако. Вице-президент Мали Ассими Гоита во вторник объявил, что лишил президента и премьера полномочий по причине нарушения ими принятой в минувшем августе хартии переходного периода, которая временно заменила конституцию. Гоита отметил, что при назначении министров в состав нового правительства президент и премьер нарушили важнейшее положение переходной хартии, не согласовав состав силового блока с вице-президентом.

27 мая агентство Agence France-Presse со ссылкой на военных сообщило, что арестованные объявили о своем уходе с занимаемых постов и освобождены.