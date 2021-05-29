Слуцкий считает реакцию России на ситуацию с бортом Ryanair сдержанной и объективной

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Реакция России на инцидент с самолетом компании Ryanair носит объективный и сдержанный характер, тогда как президента Белоруссии Александра Лукашенко критикуют те, кто пытался дестабилизировать республику. Такое мнение в субботу в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Мы ведем себя очень сдержанно, очень правильно и очень объективно. А что касается двойных стандартов - мир сегодня получил зримый пример", - сказал он.

Депутат указал на аналогию, приведенную ранее президентом РФ Владимиром Путиным, который напомнил о принудительной посадке самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. "Тогда все молчали, а сейчас просто планетарный вой в адрес Лукашенко, готовятся какие-то санкции. Вот зримое абсолютно проявление двойных стандартов", - сказал Слуцкий.

По его словам, ситуация сейчас широко обсуждается в связи с тем, что речь идет именно о Лукашенко. Слуцкий напомнил, что подготовка белорусской оппозиции извне для захвата власти длилась более двух лет. Затем "террористическая группа пыталась подготовить физическое устранение и президента Белоруссии, и членов его семьи". "Именно поэтому он сегодня такой обостренный по своему восприятию того, что направлено против него, против Минска", - продолжил глава думского комитета, отметив, что против Лукашенко "поднимают вой" те, по чьей вине белорусский лидер вынужден реагировать столь остро.

Глава комитета при этом заметил, что Россия поддерживает Белоруссию "везде, где возможно и невозможно, во всех возможных форматах"; Москве в том числе приходится разбираться с ситуациями, вызванными не согласованными с нею действиями Минска, как, например, с посадкой самолета. Кроме того, сам Лукашенко нередко критикует Россию, иногда "в весьма резкой манере".