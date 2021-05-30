Володин назвал закон о пособиях и выплатах беременным главным из принятых в мае

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал главным из принятых в мае палатой закон в рамках реализации послания президента РФ Федеральному собранию, предусматривающий пособия для детей, выплаты беременным и больничные на детей до семи лет.

"Закон, принятый в рамках реализации послания президента РФ. Речь идет о трех новых мерах адресной поддержки семей с детьми", - приводятся в воскресенье слова спикера на думском сайте.

Володин напомнил, что в первую очередь речь идет о пособии на детей от восьми до 16 лет. "Право на выплату имеют единственные родители или родители, которые получают алименты по решению суда. При этом ребенку должно быть от восьми до 16 лет включительно, а среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточный минимум на душу населения в субъекте [РФ]", - добавил спикер.

"Ежемесячная выплата составит 50% прожиточного минимума для детей в регионе. В среднем по стране это порядка 5 650 рублей. Если в семье несколько детей, подходящих под это пособие, оно выплачивается на каждого из них", - указал он.

"Вторая - новые выплаты на беременных. Будущие мамы, вставшие на учет в медорганизациях после шести недель беременности, смогут рассчитывать на дополнительную поддержку. Если среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный минимум на душу населения, установленный в регионе, они получат новую ежемесячную выплату. Ее размер составит 50 % прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в субъекте РФ, в среднем по стране это порядка 6 350 рублей", - продолжил Володин, отметив, что пособие будет выплачиваться ежемесячно до рождения ребенка.

Законом также предусмотрены больничные на детей до семи лет. По словам Володина, родители маленьких детей получат дополнительную защиту - они будут получать увеличенные больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно - 100 % среднего заработка независимо от стажа. "Эта сумма не будет зависеть от того, лечат ли ребенка в стационарных или амбулаторных условиях. Люди получат дополнительные выплаты уже с 1 июля этого года", - резюмировал председатель Госдумы, выделив работу думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.