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Кризис в Белоруссии
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В Кремле не комментируют заявление МИД Белоруссии о провокациях на выборах в республике

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал соответствующий вопрос в белорусское ведомство
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в МИД Белоруссии вопрос о якобы причастности "российских олигархов" к провокациям во время выборов в республике в 2020 году.

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"Я затрудняюсь комментировать эту информацию. Наверное, лучше адресовать вопрос Министерству иностранных дел Белоруссии", - сказал представитель Кремля журналистам в понедельник.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью газете "Коммерсантъ" заявил, что российские спецслужбы информировали руководство республики о готовящихся перед президентскими выборами 9 августа провокациях. По его словам, на тот момент были предположения о возможной причастности к этому, в том числе, бывших российских олигархов.

Теги
БелоруссияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичКризис в Белоруссии
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