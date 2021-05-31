В Кремле не комментируют заявление МИД Белоруссии о провокациях на выборах в республике

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в МИД Белоруссии вопрос о якобы причастности "российских олигархов" к провокациям во время выборов в республике в 2020 году.

"Я затрудняюсь комментировать эту информацию. Наверное, лучше адресовать вопрос Министерству иностранных дел Белоруссии", - сказал представитель Кремля журналистам в понедельник.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью газете "Коммерсантъ" заявил, что российские спецслужбы информировали руководство республики о готовящихся перед президентскими выборами 9 августа провокациях. По его словам, на тот момент были предположения о возможной причастности к этому, в том числе, бывших российских олигархов.