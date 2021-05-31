Захарова: высылка чешскими властями российских дипломатов противоречит Венской конвенции

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Высылка чешскими властями российских дипломатов противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях, и, внося Чехию в список недружественных стран, Россия называет вещи своими именами. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Взрывы боеприпасов в деревне Врбетица. Что мы знаем про эти инциденты

Ранее чешский МИД опубликовал сообщение, в котором призывает власти России перестать применять к ней термин "недружественное государство". В документе также приводятся слова министра иностранных дел республики Якуба Кулганека, который заявляет, что Прага считает шаги по созданию списка недружественных стран противоречащими Венской конвенции о дипломатических сношениях.

"Нет, Венской конвенции противоречит рейдерский захват в США российской дипломатической собственности и высылка российских дипломатов Прагой из-за многолетней неспособности расследовать свои собственные происшествия. А называть вещи своими словами Венская конвенция не запрещает", - написала дипломат на своей странице в Facebook.

14 мая на официальном портале правовой информации был опубликован утвержденный российским правительством перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только США и Чехия. В документе указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свое диппредставительство в РФ не более 19 работников - граждан России и третьих стран, а США - ни одного. В распространенном в тот же день заявлении МИД Чехии отмечалось, что РФ своим решением включить республику в список недружественных государств осуществила "дальнейший шаг к эскалации" отношений с Чехией, Евросоюзом и его партнерами.

Российско-чешские отношения резко обострились после 17 апреля, когда власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Позднее стороны договорились о приведении в паритетное соответствие штатов посольств РФ в Праге и Чехии в Москве. В каждом из них с 1 июня могут работать по семь дипломатов, 25 командированных административно-технических служащих и 19 принятых на месте сотрудников.