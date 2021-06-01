Медведев: власти отреагируют, если единомышленники Навального продолжат нарушать закон

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Власти предпримут ответные действия, если единомышленники Алексея Навального будут нарушать законы. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном во вторник.

Он обратил внимание на то, что и Навальный, и люди, его поддерживающие, "очень долгое время работали в абсолютно открытом, публичном и спокойном режиме, до тех пор, пока они не начали нарушать закон". "Если эти нарушения продолжатся, будет соответствующая реакция государства. Ни о какой "закупорке" в данном случае речь не идет", - заверил Медведев.

"Абсолютно очевидно, что если вы занимаетесь публично политической деятельностью, то вы сообразуете это с правилами государства", - уверен зампред Совбеза. "Они могут вам не нравиться, вы можете считать их не вполне демократичными, либеральными. Но для того, чтобы их поменять, есть только один легальный способ - добраться до власти и постараться принять другое решение", - указал Медведев, добавив, что "все остальное называется иначе". "Этим наша страна наелась в XX веке", - напомнил заместитель председателя СБ.

Он особо подчеркнул, что при проведении различных акций сейчас необходимо придерживаться и противоэпидемических правил. "Пандемия есть, это реальность, к сожалению. С этим ничего не поделаешь", - констатировал Медведев. Он признался, что когда видел, "как на различные улицы и площади вытаскивают большое количество людей, в том числе несовершеннолетних", это вызывало у него "очень отрицательные эмоции".

"Можно высказывать свою позицию, можно не соглашаться с позицией власти, можно жестко критиковать эту власть, но приносить жизнь и здоровье людей в угоду собственным политическим интересам? Говорить людям: "Так, вы все выходите, стойте рядом и демонстрируйте протест" - это очень циничная позиция. И она незаконна", - убежден Медведев. Он отметил, что "пандемия никуда не делась, и при проведении массовых мероприятий государство должно об этом помнить, разрешая или не разрешая те или иные акции".

О ситуации с Навальным

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный.

В Москве и других крупных городах в январе-апреле прошло несколько несанкционированных акций. Правоохранители во всех случаях предупреждали, что акции незаконны.