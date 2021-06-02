Россия получила приглашение принять участие в Берлинской конференции по Ливии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров получил приглашение принять участие в Берлинской конференции по ливийскому урегулированию, которая состоится 23 июня. Об этом сообщил в среду журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Сергей Викторович Лавров получил приглашение за подписями генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса. Они приглашают приехать 23 июня. Я думаю, конечно, Россия будет участвовать", - сказал он, добавив, что участие самого министра будет зависеть от его рабочего графика.

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Ливии Ян Кубиш посетит Москву на следующей неделе и проведет консультации с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщил Богданов. "Ян Кубиш на следующей неделе приедет в Москву по приглашению нашего министра. Пройдут консультации", - сказал он.

На прошлой неделе состоялся телефонный разговор между Богдановым и Кубишем. Стороны обменялись мнениями по ливийской проблематике в рамках предстоящего визита спецпосланника в Москву, а также обсудили комплекс вопросов, связанных с дальнейшим продвижением политического процесса в Ливии в соответствии с положениями дорожной карты урегулирования, принятой Форумом ливийского политического диалога в ноябре 2020 года, решениями Берлинской международной конференции и резолюцией 2510 СБ ООН.

19 января прошлого года в Берлине прошла первая конференция по ливийскому урегулированию на уровне глав государств и правительств, в том числе РФ. В итоговом документе ее участники призвали к прекращению огня, созданию комиссии "пять плюс пять", обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, утраченной после интервенции НАТО в 2011 году.