В МИД России заявили о готовности предоставить площадку для встречи ФАТХ и ХАМАС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Москва поддерживает контакты с палестинскими движениями ФАТХ и ХАМАС и готова при необходимости предоставить им свою площадку для переговоров. Об этом заявил в среду журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы поддерживаем контакты и с ФАТХ, и с ХАМАС, и с другими палестинскими организациями. Если есть у них желание встретиться, то Москва всегда, на наш взгляд, удобное место для всех палестинцев, [чтобы им] пообщаться между собой", - сказал он.

Ранее во вторник в Каире было объявлено, что Египет пригласил лидеров движений ФАТХ и ХАМАС, а также другие палестинские фракции на переговоры о межпалестинском урегулировании, которые, как ожидается, пройдут под руководством президента арабской республики Абдель Фаттаха ас-Сиси и лидера Палестины Махмуда Аббаса. Соответствующее предложение палестинцам было направлено во время визита главы управления общей разведки Египта Аббаса Камеля в сектор Газа и на Западный берег. Каир предлагает сторонам разработать дорожную карту по примирению палестинских фракций. Переговоры нацелены на объединение палестинской позиции и прекращение раскола между движениями, а также формирование правительства национального единства.