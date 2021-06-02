Рябков: РФ надеется на диалог с США по итогам саммита в сфере информационной безопасности

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будет придан импульс сотрудничеству двух стран в области информационной безопасности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью изданию "Лента.ру" .

Он отметил, что недавно делегации РФ и США в Нью-Йорке выработали общую позицию по работе в этой сфере, и напомнил о соответствующей программе взаимодействия, которую выдвинул Путин. "Мы рассчитываем, что в Вашингтоне постепенно придет понимание того, что нужна совместная работа с нами в русле поиска решения, а не насаждение каких-то ложных представлений о том, чем занимаются Россия или люди, которые так или иначе связаны с Россией. Вот это императив, то есть альтернативы этому нет, - сказал Рябков. - Надеюсь, придет такое понимание. Саммит, надеюсь, придаст импульс движению именно в этом направлении".

Как ожидается, Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Это будет первый российско-американский саммит с июля 2018 года, когда президент РФ встречался в Хельсинки с занимавшим тогда высший государственный пост в США Дональдом Трампом. В Кремле сообщили, что лидеры России и США планируют обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов. 30 мая Байден заявил, что намерен поднять на встрече, в частности, тему нарушений прав человека.