Совещание Путина с кабмином о социальной части послания пройдет в открытом режиме

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Совещание, которое президент Владимир Путин проведет в среду с правительством, планируется показать полностью в открытом режиме. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19.

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19. Главные тезисы послания Путина

"Все мероприятие планируется показывать в открытом режиме", - указал представитель Кремля.

Он напомнил, что основным вопросом совещания будет реализация социальной части послания парламенту. С обстоятельным докладом выступит профильный вице-премьер Татьяна Голикова, уточнил Песков, добавив, что в начале встречи будут затронуты и оперативные вопросы.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что Путин продолжает работать в Сочи. "Это период подготовки к Петербургскому [международному экономическому] форуму, он использует для этого время", - пояснил Песков.

Он напомнил, что в среду российский президент также пообщается по видеосвязи с руководством "Единой России" и с победителями внутрипартийных праймериз по отбору кандидатов на предстоящие думские выборы. Помимо Путина на мероприятии выступит председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, председатель федерального оргкомитета праймериз "Единой России" Александр Карелин, уточнил представитель Кремля, добавив, что планируются и "другие краткие выступления".

По его словам, запланировано "достаточно свободное [общение] на актуальные темы". "Понятно, что при активной подготовке к выборам у главной политической силы страны тем для обсуждения много", - резюмировал Песков.