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Пандемия COVID-19

Путин и Дутерте обсудили поставки российских вакцин от коронавируса на Филиппины

Политики в телефонном разговоре также выразили обоюдную заинтересованность в наращивании взаимодействия двух стран в разных сферах
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Президенты России и Филиппин Владимир Путин и Родриго Дутерте обсудили поставки российских вакцин от коронавируса в республику.

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"При обсуждении вопросов совместной борьбы с распространением коронавирусной инфекции особое внимание уделено поставкам российских вакцин на Филиппины", - сообщила в среду пресс-служба Кремля о содержании телефонного разговора глав государств.

Политики выразили обоюдную заинтересованность в наращивании взаимодействия двух стран в разных сферах. "Главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня 45-летия установления дипломатических отношений, дали высокую оценку достигнутому за прошедшие годы уровню двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении.

В ходе телефонного разговора "подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем наращивании взаимодействия по различным направлениям, предусматривающего реализацию проектов в энергетике, сельском хозяйстве, транспортной, гуманитарной и других сферах". "Условлено и далее координировать усилия на международной арене, прежде всего по линии ООН", - сообщили в Кремле.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичФилиппиныРоссияДутерте, РодригоПандемия COVID-19
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