Захарова: требования Чехии о выплате РФ компенсации не поддаются адекватному объяснению

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Заявления чешских властей о том, что Москва должна выплатить компенсацию за ущерб, причиненный в 2014 году взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице, не поддаются рациональному объяснению. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"В последнее время из Праги применительно к российско-чешским отношениям продолжают звучать заявления, которым сложно найти рациональное объяснение. Договорились уже до того, что Россия якобы должна выплатить миллиардную компенсацию за последствия инцидента, расследование которого не завершено, а в версиях причин произошедшего в Праге сами не могут разобраться", - указала она.

Захарова также отметила, что "попытки перевалить ответственность за разрушение двусторонних отношений на Москву, задействовав абсурдные аргументы, выглядят неуклюже".