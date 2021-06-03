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Захарова: требования Чехии о выплате РФ компенсации не поддаются адекватному объяснению

Дипломат также отметила, что попытки перевалить ответственность за разрушение двусторонних отношений на Москву выглядят неуклюже
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Сергей Бобылев/ТАСС
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Заявления чешских властей о том, что Москва должна выплатить компенсацию за ущерб, причиненный в 2014 году взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице, не поддаются рациональному объяснению. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"В последнее время из Праги применительно к российско-чешским отношениям продолжают звучать заявления, которым сложно найти рациональное объяснение. Договорились уже до того, что Россия якобы должна выплатить миллиардную компенсацию за последствия инцидента, расследование которого не завершено, а в версиях причин произошедшего в Праге сами не могут разобраться", - указала она.

Захарова также отметила, что "попытки перевалить ответственность за разрушение двусторонних отношений на Москву, задействовав абсурдные аргументы, выглядят неуклюже".

 

Теги
ЧехияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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