Песков: согласование формата переговоров Путина и Байдена в Женеве продолжается

"По формату ничего пока не говорим, продолжаем согласование формата, пока ничего не расскажу", - сказал он, отвечая на вопросы, планируется ли в Женеве формат один на один и будут ли в переговорах участвовать послы двух стран.

На вопрос ТАСС, Россия или США с точки зрения протокола будет принимающей стороной на саммите в Женеве, Песков сказал: "В этот раз Швейцария". В дипломатическом протоколе существует формальное разделение по принадлежности зала, в котором проходят встречи лидеров, даже если речь идет о переговорах в третьей стране. Как правило, "принимающие стороны" чередуются.

Первая встреча Путина и предыдущего президента США Дональда Трампа на саммите "двадцатки" в Гамбурге в июле 2017 года прошла в зале, закрепленном за американской делегацией. Отдельные переговоры Путина и Трампа вне привязки к международным саммитам состоялись в июле 2018 года в Хельсинки, однако хозяином встречи, согласно протокольным правилам, выступал российский лидер. Последняя встреча Путина и Трампа состоялась в июне 2019 года на саммите "двадцатки" в Осаке, она прошла в общей зоне для участников форума, а не в отеле одного из президентов, однако формально зал был закреплен за американской стороной, и по правилам протокола это означало, что хозяином встречи был Трамп.