Матвиенко считает, что "завышенные иллюзии" вокруг встречи Путина и Байдена не нужны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена является позитивным сигналом, но "завышенные иллюзии" вокруг нее не нужны. Такое мнение высказала в пятницу спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире студии "Известия" на полях Петербургского международного экономического форума.

"Такая встреча - позитивный знак, сигнал. Мы не раз говорили о том, что готовы к взаимоуважительному диалогу, сотрудничеству с США в тех сферах, которые представляют интерес для двух государств, к сотрудничеству по международной повестке. Ведь от хороших отношений России и США во многом зависит и дальнейшее развитие мирового права, и стратегическая стабильность, и разрешение застарелых региональных конфликтов", - сказала Матвиенко.

"Я уверена, что к этой встрече будет приковано внимание всего мирового сообщества. Но я считаю, что не нужны завышенные иллюзии, чтобы не было разочарования. За годы накопилось столько завалов, что одной встречей не разрешишь. Важно, чтобы мы услышали и увидели намерение США совместно действовать, чтобы разгребать эти накопившиеся завалы, стремление начать на всех уровнях неполитизированный диалог", - добавила спикер Совфеда.

Она назвала Байдена очень опытным политиком. "Мы очень надеемся, что он услышит нашего президента, пойдет навстречу для начала в тех вопросах, которые представляют взаимный интерес для обеих сторон", - сказала Матвиенко.

По ее словам, сегодня США проводят недружественную политику в отношении России. "Должно быть понимание, что с этим надо заканчивать, иначе диалога не получится. Россия - это мощная страна, которая ценит свое достоинство, суверенитет, мы готовы к сотрудничеству на равных, к взаимовыгодному, взаимоуважительному диалогу. Если же встреча президентов будет для Вашингтона очередной попыткой чему-то научить Россию, продемонстрировать в очередной раз мнимое превосходство одной страны и по итогам опубликовать заготовленные пресс-релизы, то тогда точно ничего не получится", - заявила Матвиенко.

Первая очная встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве.