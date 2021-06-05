Чижов заявил, что надеется на здравый смысл в ЕС и США в ситуации с самолетом Ryanair

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /ТАСС/. Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов рассчитывает, что в Брюсселе и Вашингтоне возобладает здравый смысл в том, что касается реакции на посадку самолета Ryanair в Минске.

"Вы должны знать о статусе отношений между Россией и Белоруссией. Мы близкие партнеры и союзники. Так что вполне естественно демонстрировать солидарность. Это хорошо известное и в западном мире понятие - солидарность с союзниками", - сказал Чижов в пятницу в эфире телеканала CNN. "Я не буду спекулировать относительно того, что может сделать ЕС в будущем", - добавил он, выразив надежду на то, что "в Брюсселе, Вашингтоне, других местах возобладает здравый смысл".

Говоря о произошедшем, Чижов отметил: "Думаю, авиационные власти следовали правилам ICAO, которые были введены после атаки 11 сентября 2001 года на США. Они гласят, что любой гражданский самолет, которому угрожает возможная террористическая атака, должен быть сопровожден военным самолетом. Это вполне естественно". "Решение приземлиться в Минске было принято командиром воздушного судна", - добавил дипломат.

Главы государств и правительств ЕС на саммите 24-25 мая приняли политическое решение в экстренном порядке ввести против Белоруссии новые санкции, включая экономические и секторальные. По информации западных СМИ, ограничения затронут те сферы хозяйственной деятельности, в которых работают государственные предприятия республики. В частности, речь якобы идет об экспорте калийных удобрений.

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Для сопровождения лайнера был задействован дежурный экипаж истребителя МиГ-29. После посадки информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что на борту данного самолета находился разыскиваемый властями Роман Протасевич - один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии. Вечером того же дня самолет вылетел из Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе.