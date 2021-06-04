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Путин не считает, что вправе давать оценки деятельности лидеров других государств

Таким образом российский лидер ответил на вопросы генерального директора агентства France–Presse Фабриса Фрису по поводу инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не считает, что он вправе давать оценки деятельности лидеров других государств. Об этом он заявил в пятницу на встрече с руководителями мировых информационных агентств, организованной ТАСС. Модератором мероприятия выступил гендиректор агентства Сергей Михайлов.

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"Я не считаю себя вправе давать оценки деятельности тех или других руководителей, лидеров государств. Если бы я так делал, то наши отношения с моими коллегами разрушились бы моментально, в ту же секунду. На таком уровне должна существовать определенная этика отношений", - подчеркнул Путин, отвечая на вопросы генерального директора агентства France–Presse Фабриса Фрису по поводу инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске.

Он также рассказал Фрису о содержании беседы с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичРоссияПМЭФ-2021Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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