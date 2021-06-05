Путин: Россия готова внести вклад в урегулирование палестино-израильского конфликта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Россия готова активно работать со всеми участниками процесса урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств, организованной ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Модератором встречи стал гендиректор ТАСС Сергей Михайлов.

"Мы приветствуем нормализацию отношений в регионе между различными государствами, в том числе между арабскими странами и Израилем. Когда устанавливаются межгосударственные связи, это всегда идет на пользу народам этих стран. Вместе с тем, без решения палестино-израильского конфликта достичь стабильной ситуации в регионе вряд ли представляется возможным. Здесь нужно устанавливать многосторонние форматы сотрудничества, многосторонние форматы обсуждения, есть вопросы, которые требуют особого внимания со стороны международного сообщества", - отметил российский лидер.

"Россия готова активно работать со всеми участниками этого процесса и внести свой посильный вклад в урегулирование палестино-израильского конфликта", - подчеркнул Путин.

Два государства, взаимные интересы

При этом президент России выразил надежду, что создание двух государств будет реализовано на основе взаимных интересов. "Конечно, один из существенных элементов - это преодоление межпалестинских противоречий. <...> Нельзя, чтобы вопросы палестинского урегулирования задвигались на периферию международной политики, имея в виду остроту и важность этой проблемы не только для арабского мира, я думаю, что и для всего мира. Мы очень рассчитываем на то, что вопросы принципиального характера, а именно создание двух государств, в том числе палестинского государства, будут решены на основе взаимных интересов народов, проживающих в регионе. Очень важно руководствоваться не сиюминутными политическими конъюктурными соображениями, а смотреть на то, чтобы создать условия для стабильного урегулирования на длительную историческую перспективу", - добавил Путин.

Ситуация в регионе

В ночь на 21 мая по итогам активной челночной дипломатии египетских посредников вступил в действие режим прекращения огня в секторе Газа. В настоящее время основной задачей палестинских властей является восстановление разрушенного прибрежного анклава, ущерб в котором от военных действий оценивается в 350 млн долларов. Кроме того, 80% населения сектора испытывают серьезные проблемы с водоснабжением и обеспечением электричеством.

Действующие в Газе группировки и израильская армия обменивались ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. За это время радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские военные подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. В секторе Газа за 11 дней погибли 256 человек. Жертвами конфликта на палестинских территориях с учетом Западного берега Иордана стали более 292 человек. С израильской стороны погибли не менее 13 жителей.