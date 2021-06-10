В МИД РФ заявили, что занимаются ситуацией с арестом в Швейцарии россиянина по запросу США

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Российское дипведомство уже несколько месяцев занимается ситуацией с задержанием швейцарскими властями по запросу США россиянина Владислава Клюшина. Об этом сообщила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"МИД уже этим несколько месяцев занимается, - сказала дипломат. - Наше посольство активно вовлечено в защиту прав российского гражданина, как, собственно говоря, делают всегда российские загранучреждения и естественно центр".

Ранее официальный представитель Федерального управления юстиции Швейцарии Ингрид Райзер сообщила ТАСС, что швейцарские власти арестовали Клюшина по запросу США, которые обвиняют его в незаконной торговле и добиваются выдачи. Он был арестован в кантоне Вале 21 марта и помещен под экстрадиционный арест.

