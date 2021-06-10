Захарова прокомментировала требование УЕФА к сборной Украины

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рекомендовала украинцам прославлять родину спортивными достижениями, а не националистическими лозунгами.

"Спорт - не поле боя, а поле состязаний; не политическая арена, но арена достижений физической культуры. Становитесь спортивными героями, и будет вам слава. Именно так, а не националистическими лозунгами, следует прославлять родину", - написала она в четверг в своем Telegram-канале, комментируя решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязать сборную Украины по футболу убрать с формы лозунг националистов "Героям слава!".