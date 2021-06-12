Путин заявил об уважении к Трампу и назвал его ярким человеком

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что уважает бывшего американского лидера Дональда Трампа, и назвал его "ярким человеком". Он дал интервью телеканалу NBC, фрагмент которого был показан в пятницу.

"Даже сейчас я считаю, что бывший американский президент господин Трамп - неординарная личность, талантливый человек, иначе он не стал бы президентом США", - отметил российский лидер.

"Он - яркая личность. Он может нравиться вам или нет. Но он пришел не из американского истеблишмента, он не был частью большой политики до этого, и некоторым это нравится, некоторым нет, но это факт", - добавил Путин.

Полная версия интервью будет показана NBC 14 июня. Слова были приведены на английском языке.

В четверг в распространенном письменном заявлении Трамп попросил действующего американского лидера Джо Байдена передать Путину наилучшие пожелания во время саммита в Женеве. Экс-президент отметил, что его встреча с главой российского государства в Хельсинки в 2018 году была "великолепной и очень продуктивной".