Эксперты США и РФ перед саммитом предложили странам начать диалог по кибербезопасности

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Российско-американская группа экспертов "Дартмутский диалог" в преддверии встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена призвала стороны начать дискуссию по вопросам кибербезопасности. Об этом заявил ТАСС председатель совета директоров "Союзнефтегаза" Юрий Шафраник, который также является сопредседателем российской части "Дартмутского диалога".
"Мы посчитали важным именно сейчас, в преддверии встречи [Путина и Байдена], что руководства наших стран могли бы рассмотреть возможность запуска диалога ведомств и начала консультаций в информационно-коммуникационной сфере или в сфере киберпространства. Можно бесконечно обвинять друг друга в происках в этой сфере и не знать до конца, что делают третьи силы", - сказал эксперт. - Безусловно, здесь может быть обострение буквально на пустом месте без всякого ядерного оружия". Он подчеркнул, что интернет является международным пространством.
Шафраник также поделился своим мнением о грядущем саммите, отметив, что он обозначит дальнейшие перспективы двусторонних отношений. "Я склонен полагать, что грядущий факт встречи президентов РФ и США крайне важен, независимо от их прогнозируемых результатов. Это не значит, что на этой встрече что-то будет решено - нет. Как мне представляется, и, видимо, для большинства тех, кто принимает решения у нас и в Америке, встреча может стать лакмусовой бумагой относительного того, достигли ли мы низшей точки в наших отношениях или еще есть куда падать", - сказал сопредседатель "Дартмутского диалога".
По его словам, при самом неблагоприятном развитии событий по итогам саммита придется констатировать, что встреча лидеров окажется "затишьем перед не последней бурей". "Это будет означать, что еще вектор на конфронтацию, идущий от США, не исчерпан", - заключил собеседник агентства.
Соглашение по медицине
Шафраник сообщил ТАСС, что российско-американская группа экспертов "Дартмутский диалог" призвала власти России и США выработать новое соглашение о сотрудничестве в сфере медицины.
Он указал, что даже в условиях острого идеологического противостояния в 1972 году во время встречи генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева с американским президентом Ричардом Никсоном в Москве было подписано полномасштабное соглашение о сотрудничестве в области медицинской науки и здравоохранения, "которое в короткий срок дало прорывной толчок в развитии многих направлений мировой медицины". "Сейчас мы высказали правительствам свое солидарное мнение и считаем насущной необходимостью подписание аналогичного нового соглашения. Вопрос касается выживания человечества и способности стран объединять усилия ради блага всего человечества, а не только наших двух народов", - подчеркнул Шафраник.
Он добавил, что на последних трех сессиях "Дартмутского диалога" в 2020 и 2021 годах в условиях пандемии коронавируса медицинская тематика приобрела особое звучание. "На этом направлении сделано много, потому что такая тема не может не объединять в нынешних условиях", - отметил собеседник агентства. - Все последние годы, невзирая на очень серьезные обострения, сотрудничество в медицине под эгидой "Дартмута" шло в легальном, нормальном формате, безусловно, с теми осложнениями, которые вызваны ограничением дипломатического взаимодействия, трудностями с визами и так далее".
По его словам, COVID-19 стал общим испытанием для России и США, и эти государства имеют потенциал для объединения усилий в глобальном масштабе. "Думаю, что это тема двух великих держав, к инициативам которых мог бы присоединиться почти весь мир, если по направлениям сотрудничества в медицине будет сформулировано что-то конкретное и приняты решения действовать совместно в борьбе с пандемией на мировой арене", - поделился своим мнением Шафраник.
О "Дартмутском диалоге"
"Дартмутский диалог" - формат контактов между Россией и США на экспертном уровне, созданный еще в 1960 году для улучшения взаимопонимания между двумя странами.
Форум "Дартмутский диалог" впервые состоялся в октябре 1960 года в Дартмутском колледже США. В советские годы эта дискуссионная площадка, объединяющая представителей экспертных и общественных кругов двух стран, использовалась для диалога между обществами двух государств. "Дартмутский диалог" реанимирован в 2014 году по инициативе американской стороны - его участники в закрытом режиме пытаются выработать общие оценки политико-экономической ситуации в мире и сформулировать предложения по разумному взаимодействию России и США в сфере геополитических интересов двух стран.