Эксперты США и РФ перед саммитом предложили странам начать диалог по кибербезопасности

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Российско-американская группа экспертов "Дартмутский диалог" в преддверии встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена призвала стороны начать дискуссию по вопросам кибербезопасности. Об этом заявил ТАСС председатель совета директоров "Союзнефтегаза" Юрий Шафраник, который также является сопредседателем российской части "Дартмутского диалога".

"Мы посчитали важным именно сейчас, в преддверии встречи [Путина и Байдена], что руководства наших стран могли бы рассмотреть возможность запуска диалога ведомств и начала консультаций в информационно-коммуникационной сфере или в сфере киберпространства. Можно бесконечно обвинять друг друга в происках в этой сфере и не знать до конца, что делают третьи силы", - сказал эксперт. - Безусловно, здесь может быть обострение буквально на пустом месте без всякого ядерного оружия". Он подчеркнул, что интернет является международным пространством.

Шафраник также поделился своим мнением о грядущем саммите, отметив, что он обозначит дальнейшие перспективы двусторонних отношений. "Я склонен полагать, что грядущий факт встречи президентов РФ и США крайне важен, независимо от их прогнозируемых результатов. Это не значит, что на этой встрече что-то будет решено - нет. Как мне представляется, и, видимо, для большинства тех, кто принимает решения у нас и в Америке, встреча может стать лакмусовой бумагой относительного того, достигли ли мы низшей точки в наших отношениях или еще есть куда падать", - сказал сопредседатель "Дартмутского диалога".

По его словам, при самом неблагоприятном развитии событий по итогам саммита придется констатировать, что встреча лидеров окажется "затишьем перед не последней бурей". "Это будет означать, что еще вектор на конфронтацию, идущий от США, не исчерпан", - заключил собеседник агентства.

Соглашение по медицине

Шафраник сообщил ТАСС, что российско-американская группа экспертов "Дартмутский диалог" призвала власти России и США выработать новое соглашение о сотрудничестве в сфере медицины.