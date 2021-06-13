Путин назвал продление СНВ-3 проявлением профессионализма Байдена

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) было сделано "не с кондачка", а на основе профессионального анализа ситуации в мире и в российско-американских отношениях. Это решение - проявление профессионализма президента США Джо Байдена, заявил глава российского государства Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1", фрагмент которого опубликован в воскресенье на сайте smotrim.ru .

что изменится в отношениях между США и Россией

Договор СНВ-3 продлевается: что изменится в отношениях между США и Россией

Он напомнил, что новая администрация США во главе с президентом Байденом в качестве первого шага продлила договор СНВ-3.

"Я думаю, что это очень важный шаг и, в общем и целом, конечно, со стороны президента Байдена это проявление профессионализма, - сказал Путин. - Потому что это сделано не с кондачка, это сделано на основе профессионального анализа ситуации в мире и в наших взаимоотношениях, в наших потенциалах".

Россия не сделала ни одного шага для ухудшения отношений с США по теме безопасности, отметил Путин.