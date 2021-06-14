Путин: рассуждать о возможности решения Китаем вопроса Тайваня военным путем неуместно

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Китай не пытается решить проблему Тайваня военным путем, поэтому рассуждать о возможности такого развития событий неуместно, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC, текст которого опубликован в понедельник на сайте Кремля.

"Вам что, разве известно о планах Китая военным путем решать проблему Тайваня? Мне об этом ничего не известно. Как мы часто говорим, в политике неуместно сослагательное наклонение. Поэтому "если бы, что бы, кабы" я не могу комментировать ничего, что не является реалиями сегодняшнего мира. <...> Разве Китай заявил о том, что он собирается военным путем решать проблемы Тайваня? До сих пор этого не случилось", - подчеркнул президент.