Путин: РФ может вести сотрудничество в космосе, но категорически против его милитаризации

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия выступает категорически против милитаризации космического пространства.

"Да, действительно, мы не исключаем, что возможно наше сотрудничество со многими странами мира в космосе. Но, наверное, всем хорошо известна наша позиция по поводу того, что мы категорически против милитаризации космоса вообще", - заявил глава российского государства в интервью NBC, текст которого опубликован в понедельник на сайте Кремля.

"Мы считаем, что космос должен быть свободен от любых видов оружия, размещенного на околоземном пространстве", - подчеркнул Путин.

Путин заявил, что Россия с удовольствием сотрудничала с США в космической сфере многие годы и готова продолжать эту работу.

Отвечая на вопрос интервьюера, "отделяется" ли Россия от космической программы США в сторону Китая, российский лидер удивился. "Нет, почему? Мы готовы работать со Штатами в космосе, и, по-моему, руководитель NASA недавно как раз сказал, что не представляет себе просто развитие космических программ без своего партнерства с Россией, - заметил Путин. - Мы приветствуем это заявление и дорожим [такой позицией]".

Российский президент добавил, что он "всячески поддерживает" развитие отношений РФ и США в космической сфере. "Мы с удовольствием работали все эти годы и готовы работать дальше", - заверил он.