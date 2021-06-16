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Встреча Путина и Байдена в Женеве
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Песков призвал срочно начинать переговоры по контролю за вооружениями

Пресс-секретарь президента РФ считает, что время на обсуждение вопроса сокращается как шагреневая кожа

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Нужно срочно начинать переговоры по контролю за вооружениями, время сокращается как шагреневая кожа. Об это в эфире Первого канала заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Да, договор [СНВ-3] был продлен, было принято политическое решение администрации Байдена. Это позитивный факт, но время сокращается как шагреневая кожа. Нужно срочно начинать переговоры", - сказал представитель Кремля, подчеркнув, что это будет комплексный, очень сложный разговор.

Песков добавил, что сейчас стоит вопрос о том, как и когда начинать эти переговоры, в рамках каких механизмов. "Это тоже предстоит сегодня определить двум президентам", - уточнил он.

Пресс-секретарь президента сделал акцент на том, что стратегическая стабильность и контроль над вооружениями - это тонкая и комплексная материя. "В данном случае это уже субстанция, которая выходит за рамки наших двусторонних отношений. Это касается всего мира", - заключил он.

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