Спикера заксобрания Якутии назначили председателем Конституционного совета республики

ТАСС, 16 июня. Спикер Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Петр Гоголев займет пост председателя Конституционного совета, созданного в регионе в мае 2021 года после упразднения Конституционного суда. Его кандидатуру утвердили в среду депутаты на очередной сессии, сообщил на своей странице в Facebook глава региона Айсен Николаев.

"Сегодня <…> поддержаны предложенные мною кандидатуры в состав Конституционного Совета Республики Саха (Якутия). Председателем Конституционного Совета Республики Саха (Якутия) назначен Петр Васильевич Гоголев", - сообщил Николаев.

26 мая депутаты Государственного собрания Якутии утвердили упразднение с 1 июля 2021 года Конституционного суда республики и создание Конституционного совета. Он будет состоять из девяти конституционных советников, включая председателя, двух заместителей и секретаря-советника.

Как сообщил глава региона, заместителем председателя Конституционного совета назначен Алексей Ефимов, занимавший пост зампредседателя Конституционного суда республики. Бывший руководитель секретариата Конституционного суда Якутии Олег Мироновский также назначен заместителем председателя Конституционного совета. Татьяна Павлова, занимавшая пост начальника государственно-правового управления аппарата Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), назначена секретарем Конституционного Совета.

49-летний Петр Гоголев - ученый-конституционалист, доктор юридических наук. В 2018 году он был избран народным депутатом Республики Саха (Якутия) и занял пост председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) VI созыва. Гоголев - член парламентской ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье", является одним из инициаторов проекта "Дети Арктики".

"Присягу конституционного советника Республики Саха (Якутия) Петр Гоголев принесет 17 июня 2021 года после сложения полномочий народного депутата РС(Я)", - уточнилив пресс-службе Ил Тумэн.