Песков заявил, что Россия видит со стороны США и смягчение риторики, и "нотки сдерживания"

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Москва в преддверии встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена видит смягчение риторики со стороны Вашингтона, что, бесспорно, является позитивным сигналом, однако остаются и нотки политики сдерживания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала .

Перед встречей с Путиным, которая состоится в среду в Женеве, Байден проводил переговоры с коллегами из ЕС во время своего первого европейского турне. "Это никоим образом не меняет переговорные позиции американцев [на сегодняшнем саммите РФ - США]", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. - Наоборот, идет речь [о том], что были посланы четкие сигналы Москве накануне российско-американских переговоров".

Песков констатировал, что со стороны Вашингтона "добавилась риторика в пользу необходимости диалога". "Что является бесспорным позитивом, и этот позитив, конечно же, будет учитываться президентом", - считает он. Вместе с тем, продолжил представитель Кремля, "остались нотки в пользу того, что с Москвой нужно говорить через сдерживание, через давление и так далее".

Песков отметил, что Москва продолжает слышать слова о том, что ей "придется расплатиться за то, за это", что не облегчает общую атмосферу.

"Но повторюсь: все-таки намерение говорить есть у обеих сторон - и у президента Путина, и у президента Байдена. И для того, чтобы разобраться, насколько они расходятся во мнениях, насколько критические противоречия [есть] между Российской Федерацией и Соединенными Штатами, нужно сначала сесть поговорить. Это сегодня и произойдет", - резюмировал пресс-секретарь главы российского государства.