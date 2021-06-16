Путин назвал Байдена очень конструктивным, взвешенным и опытным собеседником

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поделился своим впечатлением о президенте США Джо Байдене. По словам российского лидера, это человек - очень конструктивный, взвешенный и опытный собеседник.

"Если бы вы меня спросили о том, каков собеседник и партнер президент Байден, я могу сказать, что он очень конструктивный, взвешенный человек, как я и ожидал. Очень опытный, это сразу видно", - сказал Путин, отвечая на вопросы по итогам саммита РФ - США в Женеве.

Президент РФ заявил, что у него не было и не может быть никаких иллюзий относительно отношений с США ни до, ни после встречи с американским лидером Джо Байденом в Женеве.

"У меня и старых-то [иллюзий] не было, а вы говорите про новые. Откуда вы взяли про иллюзии? - переспросил Путин журналиста на пресс-конференции. - Иллюзий никаких нет и быть не может".

Путин заявил, что в целом на переговорах с президентом США Джо Байденом в среду они говорили "на одном языке".

"Мне кажется, что мы в целом говорили на одном языке, но это совсем не значит, что мы должны обязательно заглядывать в душу, в глаза и клясться в вечной любви и дружбе. Совсем нет", - сказал глава российского государства.

Дипломатические отношения между Россией и США ухудшаются по инициативе американской стороны, заявил Путин.

"Мне трудно сейчас сказать, потому что все действия, связанные с ухудшением российско-американских отношений, инициировались не нами, а американской стороной. Конгрессмены - они народ изобретательный, что они еще там напридумывают, я не знаю", - сказал Путин, отвечая на вопрос, достигли ли российско-американские отношения дипломатического дна.