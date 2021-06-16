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Встреча Путина и Байдена в Женеве

Путин: тема коронавируса вскользь упоминалась на встрече с Байденом

Тема коронавируса вскользь упоминалась на встрече с Байденом - Путин.

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Встреча Путина и Байдена в Женеве
Путин поблагодарил президента Швейцарии за предоставление площадки под саммит РФ - США
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