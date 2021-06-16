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Путин призвал не допускать "перегрузки" в отношениях России и США

Российский лидер обыграл эпизод с неправильным написанием слова "перезагрузка" на одной из встреч глав внешнеполитических ведомств в 2009 году

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. "Перегрузки" в отношениях РФ и США быть не должно, заявил в среду президент России Владимир Путин. Таким образом он обыграл известный эпизод с неправильным написанием слова "перезагрузка" на одной из встреч глав внешнеполитических ведомств России и США в 2009 году.

"Перегрузка", - поправил Путин телеведущего программы "60 минут" телеканала "Россия-1" Евгения Попова, спросившего, состоялась ли перезагрузка в отношениях с США. "Мы не должны допускать этого [перегрузки]", - добавил президент РФ.

Фрагмент из эфира с вопросом Путину на полях саммита РФ - США в Женеве опубликован в Telegram-канале Попова.

В марте 2009 года занимавшая тогда пост госсекретаря США Хиллари Клинтон преподнесла министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову символичный подарок - кнопку, как бы дающую сигнал о перезагрузке, начале нового этапа российско-американских отношений. Однако сопроводительная надпись была сделана с ошибкой: не "перезагрузка", а "перегрузка".

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Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссия
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