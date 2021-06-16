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Встреча Путина и Байдена в Женеве
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Джабаров: встреча президентов России и США дала старт нормализации отношений двух стран

При этом ее нельзя назвать прорывной, отметил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Встречу в Женеве президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена нельзя назвать прорывной, но она положила начало нормализации отношений между двумя странами. Такое мнение ТАСС высказал в среду первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Прорывными я бы эти переговоры не назвал, но они отлично вписались в нынешнюю мировую повестку. Потому что сегодня дан старт нормализации отношений между нашими странами. А поскольку отношения между США и Россией определяющие в современном мире, я думаю, что с удовлетворением эту информацию воспримут не только в нашей стране, но и в Европе", - сказал он.

Сенатор считает, что "немного расстроятся" по итогам переговоров власти Украины, которые "получили неприятный сюрприз, когда Байден сказал, что он считает, что в основе урегулирования конфликта на Донбассе должны быть Минские соглашения, от которых Киев уже давно отказался".

Джабаров отметил важность решения о возвращении послов РФ и США на свои рабочие места и возобновление визовой, консульской работы в полном объеме. Он также обратил внимание, что в вопросах американских журналистов в адрес российского лидера "было некоторое умиротворение". "Не было попытки обострить ситуацию", - с удовлетворением заметил парламентарий, подчеркнув, что не было провокационных вопросов.

"Конечно, много разногласий. Конечно, еще будет много вопросов. Только-только будут начинаться переговоры по всему комплексу вопросов. Но это хотя бы не падение в пропасть, которое продолжалось уже много лет", - заключил Джабаров.

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Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)Джабаров, Владимир МихайловичВстреча Путина и Байдена в Женеве
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