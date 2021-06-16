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Встреча Путина и Байдена в Женеве
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Слуцкий считает, что переговоры Путина и Байдена можно назвать шагом к разрядке

Глава комитета Госдумы по международным делам выразил надежду, что странам удастся продвинуться по пути восстановления диалога во всех сферах

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Прошедшие в Женеве переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена прошли конструктивно, их можно назвать первым шагом к разрядке. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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"Переговоры в Женеве президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена можно назвать первым шагом к разрядке. Это был конструктивный разговор по тем вопросам, где возможно конструктивное взаимодействие Москвы и Вашингтона", - сказал Слуцкий журналистам.

Среди основных тем парламентарий выделил "запуск диалога по стратегической стабильности и кибербезопасности, полноформатное восстановление дипломатических отношений с возвращением в столицы послов обеих стран, борьбу с международным терроризмом". Слуцкий заметил, что речь пока не идет о "перезагрузке 2.0", но "российско-американским отношениям необходимо выходить из состояния "перегрузки".

Он выразил надежду, что странам "удастся продвинуться по пути восстановления диалога во всех сферах, в том числе по линии парламентской дипломатии". "Одной из задач остается возобновление формата Дума - Конгресс", - резюмировал депутат.

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Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)Слуцкий, Леонид ЭдуардовичВстреча Путина и Байдена в Женеве
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