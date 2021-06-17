Песков сообщил, что Путин и Байден обсудили ядерную сделку с Ираном

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден на саммите в Женеве обсудили проблематику Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, Москва рассчитывает на полный возврат к исполнению соглашения. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире радиостанции " Эхо Москвы ".

"Предметный и энергичный" диалог. В чем сошлись и разошлись Путин и Байден после встречи

Песков подтвердил, что иранская проблематика затрагивалась в беседе лидеров в узком составе. "Там есть определенные наметки, - сказал представитель Кремля, комментируя сходства и расхождения в оценках ситуации в Москве и Вашингтоне. - Главное, что к комплексному плану [все] может и вернуться, все может вернуться на круги своя. Есть определенная динамика. Мы рассчитываем, что там удастся все-таки ситуацию из нынешнего состояния вывести".

В Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Эксперты в составе трех рабочих групп вырабатывают текст договоренности о возобновлении выполнения СВПД: снятии санкций США с Ирана (и дальнейшем возвращении Вашингтона в сделку) и выполнении ядерных обязательств Тегераном, от которых он существенно отклоняется.

Представители государств - участников СВПД проводят также отдельные консультации с делегацией США, которые вышли из этого соглашения в 2018 году, но теперь рассматривают возможность в него вернуться. Прямых переговоров между американскими эмиссарами и представителями Ирана в Вене пока не велось.

Обсуждение Сирии и Афганистана

Представитель Кремля также указал, что диалог военных РФ и США в Сирии очень важен, его нужно поддерживать.

"По Сирии [была] констатация того, что, даже несмотря на очень сложный период в наших двусторонних отношениях, все-таки нашим военным удавалось и удается поддерживать там диалог", - пояснил Песков.

По его оценке, это "очень важный диалог с точки зрения деконфликтинга". "Его нужно поддерживать дальше в интересах просто обычной безопасности, то есть с точки зрения того, что в одном месте находятся военные двух стран", - отметил он.

При этом пресс-секретарь главы государства отказался раскрывать другие детали беседы на эту тему. "Слушайте, вы хотите, чтобы я вам пересказал все переговоры? - пошутил он. - Они для того и переговоры президентов, чтобы быть непубличными".

Песков сообщил, что на саммите затрагивалась и ситуация в Афганистане, но также не стал уточнять подробности переговоров.