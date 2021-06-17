Песков заявил, что Путин обладает верной информацией о ФБК

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обладает верной информацией о Фонде борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Алексея Навального. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова Путина о том, что ФБК давал инструкции, как готовить "коктейли Молотова".

"Президент обладает той информацией, которой он обладает", - заявил представитель Кремля, отвечая на комментарий одного из журналистов о том, что из этих слов президента про ФБК складывается впечатление, что глава государства дезинформирован.

"Президент обладает верной информацией", - акцентировал внимание Песков. При этом он отказался поделиться подробностями того, что знает Путин о ФБК. "Нет, не могу с вами поделиться деталями", - сказал пресс-секретарь.

В общении с журналистами в среду по итогам переговоров в Женеве с президентом США Джо Байденом Путин заявил, что Фонд борьбы с коррупцией публично призывал к массовым беспорядкам и вовлекал в них несовершеннолетних.

"И вот та организация, о которой вы сказали, публично призывала к массовым беспорядкам, публично вовлекала, что противозаконно, в уличное мероприятие несовершеннолетних. Это запрещено российским законом. И публично давала инструкции о том, как готовить, например, "коктейли Молотова", чтобы использовать их против правоохранительных органов, выставляя при этом напоказ данные полицейских", - сказал президент, комментируя признание ФБК экстремистской организацией.

Он напомнил, что в США принят закон, согласно которому государство объявило о намерении поддерживать определенные политические организации в России.

"В то же время объявили Российскую Федерацию врагом, публично сказали о том, что будут сдерживать развитие России. Вопрос - какие же организации политические Соединенные Штаты и другие участники западного сообщества должны поддерживать в России, если они при этом еще им и платят? Но работа их не запрещена, они могут работать. Объявление иностранным агентом не прекращает деятельность той или иной организации. Если организация имеет экстремистский характер - это другая история", - отметил Путин.