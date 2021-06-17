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Встреча Путина и Байдена в Женеве
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МИД РФ начал активную работу по вопросам, обозначенным Путиным на саммите с США

Встреча глав государств состоялась 16 июня в Женеве

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. МИД РФ активно занялся проработкой всех вопросов, которые российский лидер Владимир Путин обозначил на пресс-конференции по итогам саммита с президентом США Джо Байденом в Женеве. Об этом сообщила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"По всем тем вопросам, которые были обозначены в том числе и президентом нашей страны в ходе вчерашней пресс-конференции в качестве работы министерства иностранных дел России, уже начата активная проработка", - указала Захарова.

Российско-американский саммит состоялся 16 июня в Женеве. Инициатива его проведения исходила от Вашингтона. Президенты России и США обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)Захарова, Мария ВладимировнаВстреча Путина и Байдена в Женеве
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