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Дегтярев заявил Путину, что готов продолжить работу во главе Хабаровского края

По его словам, многое необходимо сделать в ближайшие годы

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что готов продолжить работу во главе региона, если жители края доверят это ему.

"Чувствую ответственность большую - и за начатые дела, и за намеченные проекты. Многое нужно сделать в ближайшие годы. Если люди доверят, а вы поддерживаете, я готов продолжать работу. В интересах людей, в интересах жителей Хабаровского края. Спасибо вам большое", - сказал он.

Путин пожелал временно исполняющему обязанности губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву успеха в будущей предвыборной кампании в регионе.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля 2020 года подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста главы края в связи с утратой доверия. Он руководил регионом с сентября 2018 года. Врио главы региона был назначен Михаил Дегтярев, возглавлявший до этого комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Досрочные выборы губернатора региона состоятся 19 сентября, в единый день голосования.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский край
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