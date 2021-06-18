Закон об ужесточении правил цитирования для СМИ доработают в рамках следующего созыва Думы

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы восьмого созывы доработают закон, ужесточающий правила цитирования других СМИ, после его отклонения президентом РФ. Об этом в пятницу сообщил ТАСС один из авторов инициативы, член думского комитета по информполитике Евгений Ревенко.

"Это стандартная процедура. Очевидно, возникли некие соображения, с которыми нам предстоит ознакомиться. И с их учетом законопроект будет доработан, но уже в рамках восьмого созыва Госдумы", - сказал Ревенко.

Как сказал журналистам глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, замечания касаются условий освобождения от ответственности за распространение недостоверной информации. "Именно в этом направлении [законопроект] будет дорабатываться. В части, как нам все-таки здесь сделать более прозрачную систему, чтобы не возникало злоупотреблений свободой слова", - уточнил он, заверив, что все замечания будут учтены.

Ранее глава государства использовал свое право вето и отклонил закон, согласно которому журналисты должны были бы нести ответственность за цитирование ложных и противоправных материалов других средств массовой информации, если главных редакторов этих СМИ нельзя.

Закон был принят Госдумой 19 мая, Совет Федерации одобрил его 2 июня. По действующему законодательству редакция, главный редактор и журналист не несут ответственности за распространение ложных, противоправных или порочащих сведений, если они являются "дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим средством массовой информации, <…> которое может быть установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение".

Принятыми же поправками в закон о СМИ, которые отклонил президент, устанавливалось, что журналисты будут освобождаться от ответственности, только если главный редактор цитируемого СМИ "может быть установлен и привлечен к ответственности".