Владимир Меньшов войдет в список кандидатов от справороссов на выборах в Думу

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Режиссер Владимир Меньшов войдет в список кандидатов от партии "Справедливая Россия - За правду" на предстоящих думских выборах. Об этом заявил журналистам руководитель центрального аппарата партии Дмитрий Гусев.

"Если мы пошли по людям творческих профессий (которые, как ожидается, будут в списке - прим. ТАСС), у нас есть Владимир Меньшов, Аскольд Запашный. Если мы пошли по телевидению, у нас есть Сергей Михеев, Глеб Пьяных, Армен Гаспарян. Это все первые лица главных федеральных каналов", - сказал Гусев.

Он также отметил, что в списках будет пять чемпионов мира. Каждый из этих кандидатов имеет свою аудиторию, "которая присоединится к тем, кто голосует за партию", добавил Гусев.

В пресс-службе партии уточнили, что окончательный список кандидатов будет утвержден на съезде 26 июня.

В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму на 19 сентября 2021 года. Ввиду эпидемиологической ситуации в РФ Центризбирком предложил провести выборы в течение трех дней, как позволяет избирательное законодательство.