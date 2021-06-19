Захарова назвала власти Украины мазохистами в связи с намерением провести саммит по Крыму

"Раньше киевские деятели хотели Крым вернуть. Сейчас желания поскромнее - просто яркое мероприятие нужно. От безысходности, видимо, решили на себе проверить действие пословицы "сколько не говори халва, во рту слаще не станет". "Мазохисты", - написала она в субботу в своем Telegram-канале.

Создание "Крымской платформы" инициировал президент Украины Владимир Зеленский для координации усилий на международном уровне для возвращения полуострова под юрисдикцию Украины. Работа "Крымской платформы", по плану Киева, должна начаться с так называемого инаугурационного саммита 23 августа. Планируется, что переговорная площадка будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что саммит "Крымской платформы" станет самым масштабным событием международного уровня из всех, что принимала до этого Украина.