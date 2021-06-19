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Захарова назвала власти Украины мазохистами в связи с намерением провести саммит по Крыму

По мнению официального представителя МИД России, украинские власти, видимо, решили на себе проверить действие пословицы "сколько не говори халва, во рту слаще не станет"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала представителей украинских властей мазохистами, комментируя намерение провести международный саммит "Крымской платформы".

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"Раньше киевские деятели хотели Крым вернуть. Сейчас желания поскромнее - просто яркое мероприятие нужно. От безысходности, видимо, решили на себе проверить действие пословицы "сколько не говори халва, во рту слаще не станет". "Мазохисты", - написала она в субботу в своем Telegram-канале.

Создание "Крымской платформы" инициировал президент Украины Владимир Зеленский для координации усилий на международном уровне для возвращения полуострова под юрисдикцию Украины. Работа "Крымской платформы", по плану Киева, должна начаться с так называемого инаугурационного саммита 23 августа. Планируется, что переговорная площадка будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что саммит "Крымской платформы" станет самым масштабным событием международного уровня из всех, что принимала до этого Украина.

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УкраинаРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаЗеленский, Владимир Александрович
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