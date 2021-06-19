Медведев: списки кандидатов "Единой России" будут соответствовать итогам праймериз

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Региональные группы федерального списка кандидатов и список одномандатников "Единой России" на выборы в Госдуму формируются в полном соответствии с результатами предварительного голосования, проведенного ранее партией. Об этом сообщил в субботу председатель единороссов Дмитрий Медведев на расширенном заседании высшего и генерального советов партии, которое прошло перед началом пленарного заседания 20-го съезда.

Медведев подчеркнул, что списки кандидатов формируются в полном соответствии с результатами по одномандатным округами и по региональным группам. "Это справедливо - кто сколько голосов набрал, тот такого места и заслуживает", - цитирует его пресс-служба единороссов. "Это принцип незыблемости результатов голосования, кроме тех ситуаций, когда они были аннулированы и оспорены в установленном порядке", - подчеркнул Медведев.

Председатель партии назвал выдающимся масштаб предварительного голосования (так называемых праймериз) по отбору кандидатов "Единой России" на сентябрьские выборы. "Напомню, что в нем приняли участие 12 млн [избирателей], из них половина выбрали форму электронного голосования. Здесь никто никого не тащит, это добровольная история, что говорит о весьма неплохом доверии избирателей к партии и процедуре предварительного голосования", - отметил Медведев.

Съезд "Единой России", проходящий 19 июня в Москве, утвердит списки кандидатов партии на выборы в Госдуму и проект предвыборной программы.