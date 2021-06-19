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XX съезд "Единой России"

Путин заявил, что в достижении амбициозных целей России важен вклад каждого

Президент предупредил "Единую Россию" о предстоящей большой работе по развитию страны

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предупредил "Единую Россию" о предстоящей большой работе по развитию страны, укреплению ее безопасности, отметив, что в решении стоящих перед страной задач важен вклад каждого.

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"Впереди - большая и масштабная работа, решение неотложных и стратегических задач в экономике, социальной сфере, укреплении суверенитета и безопасности нашего государства, нашего научного и технологического потенциала, сбережении культуры, наших исторических, духовных истоков и ценностей", - сказал глава государства, выступая в субботу на съезде "Единой России".

"В достижении стоящих перед нами амбиционных, прямо скажем, целей значим вклад каждого, и уверен, всех нас объединяет общая ответственность за успешное развитие страны, за благополучие нашего народа, за судьбу нашего Отечества, за Россию", - обратился Путин к участникам съезда.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияXX съезд "Единой России"
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