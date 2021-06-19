Что говорили президенты РФ на предвыборных съездах "Единой России"

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 июня 2021 года в Москве открывается первый этап XX съезда партии "Единая Россия". На нем планируется утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Госдумы РФ VIII созыва, назначенных на 19 сентября, и рассмотреть проект предвыборной программы, основой которой станет послание президента РФ Федеральному собранию.

По приглашению председателя партии, заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева съезд посетит президент России Владимир Путин.

С момента своего образования в декабре 2001 года партия "Единая Россия" провела 19 съездов. Четыре из них были посвящены подготовке к думским выборам и на всех присутствовал президент России: в 2003, 2007 и 2016 годах - Владимир Путин, в 2011 году - Дмитрий Медведев.

ТАСС подготовил подборку цитат из выступлений российских лидеров, сделанных на предвыборных съездах партии.

Владимир Путин, 20 сентября 2003 года

"Хотел бы отметить, что я в межпартийных дискуссиях участия не принимаю. Именно поэтому, как вы заметили, стараюсь не посещать подобных партийных мероприятий. Мое сегодняшнее участие в съезде вашей партии - это исключение. И я сделал это сознательно, в знак благодарности перед вашими депутатами в Государственной думе за совместную работу в последние четыре года".

"За прошедшее время ваша партия сумела доказать, что она создавалась не ради сиюминутных результатов, а для долгосрочной и результативной работы. Именно "Единая Россия" стала той силой, которая создала в Государственной думе мощный блок центристских фракций. Именно вы наиболее последовательно боролись за принятие важнейших для страны законов <...> И как результат - накопили тот политический потенциал, который должна иметь партия, претендующая на роль ведущей политической силы".

"Сегодня здесь тоже говорилось о необходимости создания президентского большинства в будущей Государственной думе. Вы знаете, не важно, как назвать это большинство <...> Но ответственное большинство политиков в парламенте страны, способных и готовых взять на себя ответственность за судьбы России, конечно, такое большинство должно быть. И очень надеюсь, что оно будет".

"Партии, идущие на выборы, а тем более - претендующие на большинство в Думе, должны помнить, что власть - это в первую очередь служение людям. Только такой подход сможет консолидировать и власть, и общество, и граждан, мобилизовать весь наш народ, все наше государство на решение ключевых национальных задач".

Владимир Путин, 1 октября 2007 года

"Всем хорошо известно, что я не просто поддержал создание партии, а был одним из инициаторов ее создания <...> Потому что в результате "шоковой терапии" середины 90-х, финансового кризиса 1998 года, трагических событий на Кавказе экономика, социальная сфера страны находились в депрессивном состоянии. То же самое можно сказать и о моральном состоянии общества в то время. Территориальная целостность страны была поставлена под угрозу. В этих условиях нам крайне необходима была консолидирующая политическая сила. И такой связующей силой всего российского общества, силой, обеспечивающей политическую стабильность и реализацию наших социально-экономических программ, стала партия "Единая Россия".

"Сама партия должна постоянно развиваться и обновляться, открывать перспективные возможности для энергичных, талантливых, творческих людей. Следует активнее привлекать в свои ряды молодежь, рабочих, фермеров, предпринимателей, учителей, врачей. Думаю, что стоит подумать и о соответствующем обновлении высших федеральных и региональных органов партии".

"В прошлом веке наша Родина пережила целую череду потрясений. Мы не можем позволить себе повторения старых ошибок, не можем потерять исторический шанс на мирное и стабильное развитие. И потому у "Единой России" - у партии, взявшей на себя политическую ответственность за проводимый курс, - может быть только одна задача: победить на предстоящих выборах. И победить в честной борьбе. Но победа нужна не сама по себе. Надо победить, чтобы гарантировать стабильное развитие страны. Чтобы сделать реальностью все принятые планы и оправдать ожидания миллионов граждан России. Их надежды на лучшее не могут быть обмануты".

Дмитрий Медведев, 24 сентября 2011 года

"Единая Россия" на протяжении уже многих лет выступает в роли общенационального политического лидера, способного не просто вести за собой, но и подняться над узкогрупповыми интересами, слышать не только своих сторонников, что особенно сложно, но и оппонентов, следовать стратегическим целям, а не сиюминутным выгодам, работать, насколько это возможно, в интересах всех регионов, всех социальных групп, всех граждан нашей страны. Это особенно важно - быть в полном смысле всенародной и всероссийской партией".

"Партия сильна дисциплиной, любая партия. Ей <...> противопоказан разброд и шатания, но формализм, бюрократизация тоже очень опасны. Они ведут к застою и деградации политической системы. И, к сожалению, в истории нашей страны это бывало. Я рад, что в партии ["Единая Россия"] это понимают".

"Мы все, присутствующие в этом зале, считаем, что и сама партия нуждается в капитальной модернизации. Она должна стать более открытой, эффективной, а если хотите, и более жесткой в отстаивании своих приоритетов. Она должна освободиться от случайных людей, которые прилипли к ней для достижения корыстных целей, она, наконец, должна стать более молодой и креативной, для того чтобы конкурировать с другими политическими силами в нашей стране".

"Наша политика должна быть абсолютно правдивой, честной и последовательной. Только тогда "Единая Россия" будет по-прежнему оставаться партией народного доверия, партией, способной предложить нации конструктивную объективную повестку, обеспечить стабильное развитие страны, защитить гражданский мир и общественное согласие".

Владимир Путин, 27 июня 2016 года

"Граждане заинтересованы в победе уважаемых и профессиональных кандидатов - тех, кто чувствует, знает нужды людей, кто настроен на бескорыстную, плодотворную работу ради страны и наших граждан <...> Партия несет всю полноту ответственности за тех, кто будет сегодня включен вами в список кандидатов. Но и сами кандидаты должны осознавать, что любое их действие, мнение, высказывание отражается на репутации партии и что нужно поддерживать, приумножать авторитет "Единой России". На выборах все кандидаты от партии, особенно идущие по одномандатным округам, не должны забывать, что представляют не просто себя, а крупнейшую, ведущую политическую силу, и обязаны всегда и во всем действовать в интересах людей".

"Хорошо помню, как и в каких условиях создавалась "Единая Россия". Мы все с вами знаем об этом, это была как раз моя инициатива. Действительно, я сам и инициировал, и создавал эту партию. Потребность в ней была жизненно необходима, прежде всего для укрепления российской государственности и консолидации общества <...> Нам предстояло изменить, выправить ситуацию, укрепить действующую конституцию, по сути, восстановить дееспособность государства, укрепить его целостность и федеративные основы, преодолеть раскол в самом обществе. Реализовать эти задачи можно было только с опорой на мощную, консолидирующую политическую силу, и такой точкой "сборки страны" стала "Единая Россия".

"Самое опасное сегодня - спекулировать на текущих трудностях. Речь не о критике действующей власти, она нужна и обязательно должна быть <...> Речь о другом - о лжи и передергивании фактов, о прямом предательстве интересов страны, о пустых обещаниях, которые хуже всякого предательства и которые ничем не подкреплены и за которыми лишь стремление дестабилизировать ситуацию, расколоть общество, любой ценой прорваться к власти, а потом, как у нас в народе говорят, как бог на душу положит. Это самое опасное, вот этого нельзя допустить".

"Партия должна обсуждать с гражданами любые, самые сложные, даже неприятные на первый взгляд вопросы, чувствовать, что волнует людей больше, слышать голос каждого. В этом обязанность депутатов парламента".