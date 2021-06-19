Путин считает, что "Единая Россия" становится живее и эффективнее

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" становится сильнее, живее и эффективнее, в такой команде интересно работать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в субботу на съезде партии.

"Очень важно, что вы открываете путь в политику для участия в работе по самым востребованным направлениям развития волонтерам, активистам ОНФ, других структур гражданского общества, для молодежи, проявившей себя в наших кадровых, образовательных проектах таких, как "Лидеры России". <...> Все это значит, что партия становится сильнее, живее, эффективнее, что в ее рядах вместе с нами, вместе с вами будет еще больше неравнодушных, ярких, деятельных людей, тех, кто знает о проблемах граждан, избирателей по собственному опыту", - сказал он.

По словам Путина, "в такой команде интересно работать, общаться и идти вперед, достигать успехов, проходить, может, через жесткие экзамены, но добиваться нужного результата".

Путин отметил, что "Единая Россия" практически всегда на связи с избирателем, это хорошая практика. "Но диалог с людьми - это сфера, где переборщить невозможно. Чем больше встреч, обсуждений, дискуссий, внимания к нуждам людей, тем выше взаимопонимание с людьми и тем больше доверия к вам", - добавил президент. Он считает, что ресурсы у партии огромные, но нужно действовать еще более активно. "Можно это сделать, не все ресурсы еще задействованы. Отрадно, что партия всегда находится в поиске резервов для улучшения, повышения эффективности своей работы, реализует задумку в конкретных делах, привлекая в свои ряды все больше сторонников", - отметил глава государства.

Лучшим подтверждением он назвал процедуру предварительного голосования, в котором приняли участие 12 млн граждан России. "Обращаю внимание, что такая активность, внутрипартийная конкуренция - хороший пример и для других партий", - сказал президент.