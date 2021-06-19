Съезд "Единой России" утвердил списки кандидатов партии на выборы в Госдуму

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Съезд "Единой России" утвердил в субботу списки кандидатов партии на выборы в Госдуму по федеральному округу и одномандатным округам. Списки были утверждены в результате тайного голосования.

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За выдвижение федерального списка проголосовали 649 делегатов, против - четверо. По одномандатным округам были утверждены все кандидаты большинством голосов.

В общефедеральную часть федерального списка по предложению президента РФ Владимира Путина вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач Городской клинической больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Шмелева, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Список разбит на 57 региональных групп. Также партия выдвинула кандидатов по 219 одномандатным округам.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября, официально избирательная кампания стартовала 17 июня. "Единая Россия" стала первой из партий, которая провела съезд и выдвинула списки кандидатов. Их теперь должны заверить в ЦИК РФ. Как партия, представленная в Госдуме, "Единая Россия" освобождена от необходимости сбора подписей избирателей.