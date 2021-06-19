Эксперт оценил федеральную часть списка "Единой России"

"Федеральная часть списка, предложенная президентом, максимально точно отражает запросы граждан страны на увеличение мер социальной защиты, поддержку семьи, материнства и детства, улучшение качества здравоохранения и образования. Два самых популярных министра, символ медицины и борьбы с пандемией, символ защиты детей, человек, представляющий образ будущего. Это команда профессионалов, уже добившихся реальных успехов", - сказал Калачев, слова которого приводит пресс-служба "Единой России".

Он отметил важность того, что этих людей рекомендовал сам президент. "Решение президента России Владимира Путина по включению в пятерку лидеров федерального списка "Единой России" Сергея Шойгу, Сергея Лаврова, Дениса Проценко, Анны Кузнецовой и Елены Шмелевой позволит партии сформировать оптимальную электоральную и политическую конструкцию, показать приоритеты партии", - уверен политический консультант.

Он полагает, что учитывались и актуальные данные социологических исследований, где во главе стоят члены правительства с самым высоким рейтингом оценки работы и доверия. "Люди им верят, положительно оценивают их работу. И им доверяет президент - лидер партии. И это не сиюминутная популярность, это люди, которые прошли проверку временем и делом", - констатировал эксперт. Он также отметил символизм того, что во главе предвыборного списка партии встанет один из ее основателей - Шойгу.

По мнению Калачева, пятерка списка партии - это еще и выверенный баланс между политикой и практикой, эффективная двусторонняя связь между законотворчеством и реальными запросами граждан. "Сделана прямая заявка на то, что легислатура Думы нового созыва будет построена на приоритете достижения целей национального развития и внимания к интересам каждого гражданина. Забота о каждом и благосостояние для всех, суверенитет и образ будущего. В общем, очень эффектное и эффективное решение", - резюмировал он.

Ранее съезд "Единой России" утвердил списки кандидатов партии на выборы в Госдуму по федеральному округу и одномандатным округам. В общефедеральную часть федерального списка по предложению президента РФ Владимира Путина вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елена Шмелева, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.