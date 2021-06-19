Эксперт оценил федеральную часть списка "Единой России"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Предложенная президентом России Владимиром Путиным федеральная часть списка "Единой России" на предстоящих выборах в Госдуму, которую утвердил съезд партии, максимально точно отражает запросы граждан. Такое мнение высказал политический консультант, руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев.
"Федеральная часть списка, предложенная президентом, максимально точно отражает запросы граждан страны на увеличение мер социальной защиты, поддержку семьи, материнства и детства, улучшение качества здравоохранения и образования. Два самых популярных министра, символ медицины и борьбы с пандемией, символ защиты детей, человек, представляющий образ будущего. Это команда профессионалов, уже добившихся реальных успехов", - сказал Калачев, слова которого приводит пресс-служба "Единой России".
Он отметил важность того, что этих людей рекомендовал сам президент. "Решение президента России Владимира Путина по включению в пятерку лидеров федерального списка "Единой России" Сергея Шойгу, Сергея Лаврова, Дениса Проценко, Анны Кузнецовой и Елены Шмелевой позволит партии сформировать оптимальную электоральную и политическую конструкцию, показать приоритеты партии", - уверен политический консультант.
Он полагает, что учитывались и актуальные данные социологических исследований, где во главе стоят члены правительства с самым высоким рейтингом оценки работы и доверия. "Люди им верят, положительно оценивают их работу. И им доверяет президент - лидер партии. И это не сиюминутная популярность, это люди, которые прошли проверку временем и делом", - констатировал эксперт. Он также отметил символизм того, что во главе предвыборного списка партии встанет один из ее основателей - Шойгу.
По мнению Калачева, пятерка списка партии - это еще и выверенный баланс между политикой и практикой, эффективная двусторонняя связь между законотворчеством и реальными запросами граждан. "Сделана прямая заявка на то, что легислатура Думы нового созыва будет построена на приоритете достижения целей национального развития и внимания к интересам каждого гражданина. Забота о каждом и благосостояние для всех, суверенитет и образ будущего. В общем, очень эффектное и эффективное решение", - резюмировал он.
Ранее съезд "Единой России" утвердил списки кандидатов партии на выборы в Госдуму по федеральному округу и одномандатным округам. В общефедеральную часть федерального списка по предложению президента РФ Владимира Путина вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елена Шмелева, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.