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XX съезд "Единой России"

"Единая Россия" не стала выдвигать кандидатов по шести одномандатным округам

Не выдвигаются кандидаты по округам, образованным в Адыгее, Тамбове и четырем в Москве

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" приняла решение не выдвигать кандидатов в Госдуму по шести одномандатным округам. Об этом рассказал ТАСС замсекретаря генсовета единороссов Сергей Перминов в кулуарах съезда партии "Единая Россия"в субботу.

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"Там где у нас имеется информация о желании выдвижения кандидатов, чьи взгляды на развитие страны совпадают с нашими взглядами, мы приняли решение не составлять им конкуренцию. Мы готовы к совместной работе. Не выдвигаются кандидаты по округам, образованным в Адыгее, Тамбове и четырем в Москве, всего шесть", - сказал Перминов.

Он уточнил, что в общей сложности от партии на выборы пойдут 219 кандидатов по одномандатным округам.

Ранее секретарь генсовета партии Андрей Турчак в ходе съезда назвал участников списков партии на выборы в Госдуму по федеральному округу и одномандатным округам, позже их утвердили на съезде.

Президент РФ Владимир Путин в четверг подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на 19 сентября 2021 года. Указ был опубликован и вступил в силу, с этого момента избирательная кампания официально стартовала. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Теги
Россия"Единая Россия"Перминов, Сергей НиколаевичXX съезд "Единой России"
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