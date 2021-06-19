"Единая Россия" не стала выдвигать кандидатов по шести одномандатным округам

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" приняла решение не выдвигать кандидатов в Госдуму по шести одномандатным округам. Об этом рассказал ТАСС замсекретаря генсовета единороссов Сергей Перминов в кулуарах съезда партии "Единая Россия"в субботу.

"Там где у нас имеется информация о желании выдвижения кандидатов, чьи взгляды на развитие страны совпадают с нашими взглядами, мы приняли решение не составлять им конкуренцию. Мы готовы к совместной работе. Не выдвигаются кандидаты по округам, образованным в Адыгее, Тамбове и четырем в Москве, всего шесть", - сказал Перминов.

Он уточнил, что в общей сложности от партии на выборы пойдут 219 кандидатов по одномандатным округам.

Ранее секретарь генсовета партии Андрей Турчак в ходе съезда назвал участников списков партии на выборы в Госдуму по федеральному округу и одномандатным округам, позже их утвердили на съезде.

Президент РФ Владимир Путин в четверг подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на 19 сентября 2021 года. Указ был опубликован и вступил в силу, с этого момента избирательная кампания официально стартовала. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.