Михаил Дегтярев подал документы для выдвижения в губернаторы Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 20 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье подал документы для выдвижения своей кандидатуры на участие в выборах главы региона. Об этом сообщили ТАСС в избиркоме.

"Михаил Владимирович подал документы в избирательную комиссию Хабаровского края для участия в выборах губернатора", - сообщили в избиркоме.

В субботу члены партии ЛДПР единогласно выдвинули Дегтярева в качестве своего кандидата на выборах.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля 2020 года подписал указ об отставке в связи с утратой доверия губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который руководил регионом с сентября 2018 года. Врио главы региона был назначен Михаил Дегтярев, возглавлявший до этого комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.

В четверг на встрече с президентом Дегтярев заявил о том, что готов продолжить работу на посту главы региона, если жители края доверят это ему. В свою очередь глава государства пожелал ему успеха в будущей предвыборной кампании. В пятницу Дегтярев объявил о своем выдвижении в губернаторы.

Ранее со своими кандидатами в губернаторы Хабаровского края определились КПРФ, партия "Зеленые", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость и "Справедливая Россия - за правду". Коммунисты выдвинули кандидатом первого секретаря Хабаровского краевого комитета КПРФ Петра Перевезенцева, "Зеленые" - предпринимателя Микаеля Багдасаряна, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость - председателя правления реготделения партии Владимира Парфенова, а "Справедливая Россия - за правду" - телеведущую Марину Ким. Досрочные выборы губернатора региона пройдут 19 сентября, в единый день голосования.